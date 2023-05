Dazn | squadra ok | i contenuti aumentano… ma i conti?

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 11 maggio 2023), l’incognita resta suiItalia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 16 In questi giorni di attesa per la pubblicazione del bando e il via all’asta dei diritti tv della Serie A 2024-2027 (ma pure 2028 o 2029), vale la pena dare una occhiata approfondita ai broadcaster che sullo sport hanno voluto concentrarsi come loro business principale. E, in particolare modo, la serie di servizi di ItaliaOggi parte con il gruppo. La piattaforma di streaming sportivo a pagamento ha debuttato in Italia nell’estate del 2018, quando Mediaset Premium ha smesso di competere con Sky. Un ingresso soft al primo triennio 2018-2021, con sole tre partite di Serie A in esclusiva su 10. Una scommessa più importante nel 2021-2024, con la conquista di tutti i 10 match, di cui sette in esclusiva, investendo 840 milioni di euro all’anno, ovvero ...