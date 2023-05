David di Donatello | Michele Placido svegliato dal premio si stropiccia gli occhi

...Fotogallery - Caterina Murino madrina della Mostra del Cinema di Venezia GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Elizabeth Hurley lascia tutti a bocca aperta in bikini Leggi Anche: 'Le Otto ...Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv I FILM VINCITORI DEIDISono già disponibili su Sky Cinema e in streaming su Now alcuni dei film premiati aidi2023 . Siccità di Paolo Virzì ha vinto due statuette: la Migliore attrice non ...di2023: i look delle star guarda le foto Leggi anche ›di2023, tutti i vincitori, da Marco Bellocchio ed Elodie2023: gli abiti più belli sul ...

Enrico Oldoini morto all’età di 77 anni: regista e sceneggiatore ligure, ha firmato diversi film per il cinema, ideato Don Matteo e diretto Un passo dal cielo.Scomparso all'età di 77 anni il regista e sceneggiatore Enrico Oldoini. Sue le sceneggiature e la regia di film cult da "Vacanze di Natale" alla serie tv "Don Matteo" ...