David di Donatello | Michele Placido sembra “svegliarsi” quando annunciano il suo nome per il premio Poi sbotta | “Dicono che ho il Parkinson | va bene”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si sente chiamare da Carlo Conti, si ridesta da un piccolo assopimento (vista la serata e l’ora in cui viene premiato…), si guarda intorno e, alzatosi, si stropiccia gli occhi come fosse incredulo. Aidiè stato protagonista di una scena che è subito diventata virale sul web. Una reazione genuina la sua, probabilmente per mostrare lo stupore per ilricevuto nella categoria “Giovani” per il film “L’Ombra di Caravaggio”. Internet, però, non perdona. E la versione ironica circolata sui social racconta che il l’attore e regista si sarebbe addormentato durante la cerimonia, per poisentendo annunciare il proprioe il titolo della pellicola. Salendo sul palco visibilmente emozionato, ...

Geppi Cucciari show al Quirinale per la presentazione dei candidati ai David di Donatello 2023. Un monologo esilarante di quasi 5 minuti, che l'attrice e conduttrice tv, 'mattatrice' al Colle per la cerimonia per la 68esima edizione dei premi del cinema italiano, regala ...

Le otto montagne, dopo le vittorie ai David, arriva su Sky Cinema Uno e, in parallelo, anche in streaming su NOW, anche in formato 4K.Ecco tutto quello che dovete sapere su Le otto montagne e l'uscita del film su Sky e in streaming in esclusiva su NOW.