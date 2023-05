David di Donatello | i premiati dell’edizione 2023

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA – . Miglior attrice non protagonista: Emanuela Fanelli per “Siccità”. Miglior attore non protagonista: Francesco Di Leva per “Nostalgia”.dello spettatore a “Il grande giorno” di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo. Miglior esordio alla regia: Giulia Louise Steigerwalt per “Settembre”.alla carriera: Marina Cicogna. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Il ritorno di Casanova”, l’ultima gemma di Toni Servillo “Mia” al cinema dal 6 aprile con Edoardo Leo “Il sol dell’avvenire”, il nuovo film di Nanni Moretti “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, esce il nuovo film di Pupi Avati “Romantiche”, dal 23 febbraio al cinema l’opera prima di Pilar Fogliati Al cinema “L’ultima notte di Amore”, il nuovo film di Favino