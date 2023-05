David di Donatello | Elodie sconvolge tutti con il suo look | Ma perché fa così?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha lasciatosenza fiato aidi, la premiazione del cinema italiano tenutasi mercoledì 10 maggio 2023 a Roma. Non solo era in lizza per la Miglior Canzone originale, ma ha anche fatto un'apparizione mozzafiato con un abito nero di Valentino con trasparenze ad hoc. Tuttavia, c'è un particolare che ha fatto discutere sui social, ma scopriremo di cosa si tratta nel corso dell'articolo. Di cosa parla questo articolo... Svolta la 68ª edizione deidiCarlo Conti ha condotto la serataha attirato l'attenzione con il suo abito Valentinoè stata nominata per la Miglior Canzone originale Sul web si è discusso se la regia avesse mostrato preferenza per leifa incetta di premi ai ...