David di Donatello 2023 | i vincitori | Le otto montagne è il Miglior Film | premio a Elodie

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si è recentemente svolta la cerimonia di premiazione deidi, condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli. L’evento è stato trasmesso in prima serata su Rai Uno e, oltre ad alcune conferme, ha assistito a diverse sorprese e rivelazioni. Dall’omaggio musicale di Noemi per celebrare il mito eterno di Anna Magnani alspeciale a Isabella Rossellini, consegnato a sorpresa da Matt Dillon, idihanno riservato diverse sorprese. Ma sempre con un occhio di riguardo anche alle nuove leve, come slineato da Matilde Gioli, che al suo arrivo sul palco ha lanciato un sentito appello ai giovani: “Abbiamo bisogno di voi, delle vostre idee. Abbiamo bisogno di vedere il mondo con i vostri occhi“.di ...

