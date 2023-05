David di Donatello 2023 | Francesco Di Leva miglior attore non protagonista | “Maggio mese fortunato”

Su Rai1 la Cerimonia di Premiazione deidi2023 è stata seguita da una media di 1.702.000 spettatori pari al 10%. Mentre al mattino sempre su Rai1 - dalle 10.55 alle 12.32 - la ...Articoli più letti Champions League 2022 - 2023, dove vedere i quarti di finale (in tv e in streaming) di Lorenzo Longhitano Tutte le nomination deidi2023 di Diana Principe Silo ...Premiata con 4di(miglior regia, miglior attore protagonista, miglior truccatore, miglior montatore)., la serie diretta da Marco Bellocchio, che racconta in tre episodi il sequestro del presidente ...

Tutti i vincitori della 68ª edizione dei David di Donatello 2023. Assegnati 25 premi da Bellocchio miglior regia per Esterno notte a 4 statuette a La Stranezza.Un po’ per ciascuno, per non scontentare nessuno. I premi David di Donatello 2023 sono stati ecumenici (qui tutte le candidature). Con Le otto montagne, La stranezza (un film bellissimo!) ed Esterno ...