David di Donatello 2023 | Elodie e i look delle star sul red carpet

(Di giovedì 11 maggio 2023) Rai 1 ha trasmesso in diretta da Roma la 68esima edizione deidi. La cerimonianon ha rinunciato al red: ecco ipiù belli. Idihanno distribuito le proprie statuette ai rispettivi vincitori, ma chi ha trionfato sul red? Tra lepiù glam della serata non è di certo passata inosservata, stretta al suo premio in un abito che gioca con le trasparenze. Cantante nota sin dai tempi di Amici di Maria De Filippi, quest’anno ha partecipato alla cerimonia deiper Ti mangio il cuore, film che l’ha scelta come attrice protagonista. Ma il premio portato a casa si riallaccia al suo talento canoro: ...

Articoli più letti Champions League 2022 - 2023, dove vedere i quarti di finale (in tv e in streaming) di Lorenzo Longhitano Tutte le nomination deidi2023 di Diana Principe Come ...E se anche voi siete state abbagliate dall'incarnato bling bling a effetto plump e dalla luminosità esagerata di Matilde Gioli, co - conduttrice al fianco di Carlo Conti deidi2023 , ...... vincitore come miglior film e visibile dal 15 maggio, a Il Cerchio, premiato nella categoria documentari e visibile su Sky Documentaries, scopriamo i titoli che hanno trionfato aidisponibili ...

Penélope Cruz, Benedetta Porcaroli e Matilde Gioli illuminano il red carpet dei David di Donatello con il rossetto rosso ...Nelle vesti di co-conduttrice ai David di Donatello 2023, Matilde Gioli ha letteralmente abbagliato: fasciata in un abito oro prima, nero con lustrini poi, ha illuminato la platea anche con il make-up ...