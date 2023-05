David di Donatello 2023 | ecco i vincitori

(Di giovedì 11 maggio 2023) La 68esima edizione deidi, in diretta da Cinecittà e su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Matilde Gioli si è celebrata ieri sera, mercoledì 10 maggio. Sono stati consegnati i 25 premidicompresi ispeciali. “Le Otto montagne” dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh è il miglior film della 68esima edizione deidi. Il film di amicizia a grandi altezze con gli affiatati Alessandro Borghi e Luca Marinelli conquista anche miglior fotografia, sceneggiatura non originale e suono. “È stato un viaggio incredibile – ha commentato Felix van Groeningen –. Perché due belgi fanno un film in italiano e in Italia, sulle alpi? Era un libro incredibile, una storia ...

... il film tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, interpretato da Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi ed Elena Lietti, ha vinto il più ambitodi, ma ha conquistato ...Il tappeto rosso della 68ma edizione del premio più importante del cinema italiano si è tinto di nero. A dominare i look sul red carpet deidi2023 è stato infatti il total black . Tubini e slip dress per le protagoniste femminili, smoking per gli uomini. Poche le eccezioni, come Paola Cortellesi in controtendenza con un ...Elodie ha vinto ildinella categoria Miglior Canzone Originale grazie al brano "Proiettili" , contenuto nel film Ti mangio il cuore . La pellicola ha significato anche il suo debutto nel mondo della ...

Sarà Carlo Conti, con Matilde Gioli, a condurre la 68ª edizione dei Premi David di Donatello, in onda in diretta, mercoledì 10 maggio, in prima serata su Rai 1 dalle ore 21:30, con la regia… Leggi ...Si è svolta la 68esima edizione degli “Oscar del cinema italiano”. Miglior attrice protagonista Barbara Ronchi, miglior attore protagonista Fabrizio Gifuni ...