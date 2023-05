Azzolini, Tuttosport) Cinque punti tra lui e la vetta. Ma non so dirvi quanto faccia in ... Zeppieri è can un qualificato,se la vede ton Ramos. E in premio ci sarà Alcaraz. All'...Quello che oggi vi proponiamo è il racconto di un noto professionista messinese,, che da anni coltiva la passione per la fotografica. Da pochi giorni è rientrato da un lungo viaggio ...... Giuseppe Nitti) Mola di Bari (Francesco Brunetti, Giuseppe Colonna, Michele, Giangrazio Di ... Vincenzo Radisi) Francavilla Fontana (Antonello Denuzzo, Michele Iaia, Maria) Oria (...

Daniele Passaro ci racconta il Vietnam con le sue splendide foto Gazzetta del Sud