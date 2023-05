Dani Alves | la ragazza vittima dell’aggressione sessuale a un poliziotto | «Nessuno mi crederà» As

(Di giovedì 11 maggio 2023) Emergono ulteriori dettagli sulla vicenda riguardante. L’ex giocatore di Barcellona e Juventus, in carcere presso il penitenziario di Brians dallo scorso 20 Gennaio, è stato accusato di un’aggressioneai danni di una 23enne. I fatti risalgono al 30 Dicembre scorso e il tutto sarebbe accaduto nel bagno di una stanza riservata del nightclub Sutton di Barcellona. Ladi: «mivisto che sono entrata in bagno di mia volontà» Emerge oggi, tramite un articolo di As, la testimonianza che la giovane avrebbe rilasciato ai poliziotti subito dopo il fatto: «Ho accettato volontariamente di andare in bagno e dopo che ci siamo scambiati qualche bacio ho detto che volevo andarmene. Ma lui mi ha detto di no e ha chiuso la porta a chiave. ...

Niente da fare. Dani Alves rimane in carcere. I legali del brasiliano si sono visti respingere la richiesta di rilascio, in attesa del processo. Lo storico terzino si trova dietro le sbarre da più di 100 giorni.

Dani Alves resta in carcere: respinta la richiesta di rilascio avanzata dai suoi legali Il Fatto Quotidiano

