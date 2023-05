Dall’industria alimentare italiana 179 miliardi di fatturato annuo

(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’86,4% degli italiani ha fiducia nell’industriadel Belpaese. E’ uno dei dati emersi dal primo Rapporto Feder-Censis ‘Il valore economico e sociale dell’industriaitalianà, presentato presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati. Dalla ricerca emerge come l’industria, con 179di euro di, 60 mila imprese, 464 mila addetti e oltre 50di export in valore in un anno, rappresenti una componente di primo piano dell’interesse nazionale. Oltre a generare prodotti e occupazione, e quindi esprimere un forte potenziale economico, l’industriacon la sua attività contribuisce al benessere psicofisico e alla ...

