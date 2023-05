Dalla Francia ennesimo attacco a Giorgia Meloni | “ingiusta e disumana”!

Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , a Praga, commentando le critiche al governo italiano arrivatedal capo del partito di Emmanuel Macron Renaissance, ......0% dell'import cinese, un valore superiore a Regno Unito e Spagna ma inferiore a(1,3%) e ... Il dialogo con la controparte cinese è uno degli elementi più interessanti emersilunga ...Senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione esteri di Palazzo Madama, come giudica gli attacchi piovuti sul governo Meloni siaSpagna che della"Sono una sgrammaticatura politica e istituzionale che, per certi versi, non hanno precedenti se non altro per la ruvidezza dei toni e per la falsità degli addebiti. ...

Le furbizie (illegali) dell'Italia sulla questione migranti. Provvedimenti di espulsione agli afgani mentre chiediamo di sospendere il regolamento di Dublino ...