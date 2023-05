Da Miretti e Gnonto a Ndour | perché i big dell' Italia non vanno al Mondiale U20

(Di giovedì 11 maggio 2023) Protagonista in Serie A e corteggiato dalle big. Un baby talento che lascia la sua squadra a campionato in corso, per trascinare la nazionale Under 20 aldi categoria. Tommaso Baldanzi è l'...

, Scalvini esono già in orbita Mancini e quindi ormai considerati dal club azzurro dei 'big': poiché l'obiettivo delle nazionali under è quello di accompagnare i giovani nel loro ...Non ci saranno , oltre a, Scalvini e- in età per il Mondiale, ma ormai considerati tra Nazionale e Under 21 - alcuni dei protagonisti dell'Europeo Under 19 dello scorso anno: Coppola ...Inoltre, non ci saranno, oltre a, Scalvini e- in età per il Mondiale, ma ormai considerati tra Nazionale e Under 21 - alcuni dei protagonisti dell'Europeo Under 19 dello scorso anno: ...

Miretti, Gnonto, Scalvini: buoni ma pochi gli under 20 italiani protagonisti nel mondo la Repubblica

Sono stati ufficializzati i 21 convocati azzurri che prenderanno parte al Mondiale Under 20 che si disputerà in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno prossimo. Il commissario tecnico Carmine Nunziata ...E' stata ufficializzata oggi la lista dei 21 calciatori selezionati per il Mondiale Under 20 in programma in Argentina dal prossimo 20 maggio fino all'11 ...