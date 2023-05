Da migranti a lavoro | Parigi e Madrid contro Meloni | ecco perchè

(Di giovedì 11 maggio 2023)Roma. L’affondo dell’Eliseo arriva nelle scorse ore su un tema da sempre spinoso, la gestione dei. Citato da Le Figaro in un articolo sulla crisi tra Italia e Francia, il capo del partito del presidente Macron, Stéphane Séjourné, attacca la premier italiana accusandola di fare demagogia con una politica ‘ingiusta, disumana e inefficace’, sostenendo che “l’estrema destra francese prende per modello l’estrema destra italiana” mentre va denunciata “la loro incompetenza e la loro impotenza”.Roma “Messaggio che l’eurodeputato prevede di ripetere il 25 maggio a Roma, dove organizza un seminario del gruppo Renew a sostegno del Pd”, si legge. Sul temacritiche alla premier italiana anche dalla ...

Migranti e lavoro, Francia e Spagna attaccano Meloni Il Tempo

