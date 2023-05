Da liste attesa a rinuncia cure | ' cittadini in stato di emergenza'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Terminata l'pandemica, iitaliani si trovano a fare i conti più di prima con una vera e propria 'urgenza sanità', fatta di lunghissimedi, pronto soccorso allo stremo, medici di medicina generale assenti in molte aree non a caso definite 'deserti sanitari'. E ancora: il ricorso alla spesa privata aumenta ed è incompatibile con un sistema universalistico, trasformando la salute in 'privilegio' per chi può permetterselo economicamente. Così per molti italiani l'si è trasformata inalle. Sono le tante 'urgenze sanità' che Cittadinanzattiva fotografa nel Rapporto civico sulla salute 2023, presentato oggi a Roma al ministero della Salute. Il report, alla seconda edizione, integra i dati ...