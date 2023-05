Da cosa è terrorizzata Elly Schlein | l' indiscrezione che spiega quasi tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) «Appare opportuna l'adozione di una forma di governo centrata sulla figura del primo ministro, investito in seguito al voto di fiducia parlamentare in coerenza con gli orientamenti dell'elettorato». Si leggeva così nella prima delle “Tesi” per la piattaforma programmatica dell'Ulivo, scritte nel 1996, sotto al titolo «Il governo del primo ministro». E se il Partito democratico fosse rimasto fermo lì, al programma di Romano Prodi, da oggi inizierebbe a scrivere la nuova Costituzione assieme al centrodestra e ai partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ma il Pd dinon ha più nulla di quelle ambizioni. Come ha detto la segretaria al termine del confronto, «per noi la discussione sulla riforma istituzionale non è una priorità per il Paese». Da tesi numero uno ad argomento secondario, scavalcato dalla questione climatica e dalle altre nuove ...