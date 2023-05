Da Cdm ok Pisani capo Polizia | Giannini prefetto Roma | Sergio ad Rai

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Vittorio(attuale vicedirettore dell'Aisi) a capo della Polizia. L'uscente Lamberto Giannini diventa prefetto di Roma. Designato inoltre ......del prossimo. Stamattina, infatti, non era presente Giancarlo Giorgetti , in Giappone per il G7: l'incarico del comandande della Finanza, infatti, dipende dal ministro dell'Economia. Chi è...'Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorioper quella a Capo della polizia - direttore generale della pubblica ...

Vittorio Pisani nominato capo della Polizia Agenzia ANSA

I profili di Vittorio Pisani e Lamberto Giannini, rispettivamente nominati come capo della Polizia e Prefetto di Roma ...I nomi sono usciti dalla riunione dle Consiglio dei Ministri. Sergio, indicato dal Mef, sarà poi amministratore delegato. Il Consiglio dei Ministri ha varato le nomine : Vittorio Pisani è il nuovo cap ...