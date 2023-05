(Di giovedì 11 maggio 2023) In occasione dell'Assemblea nazionale dell'AssociazioneItaliane (), sono stati annunciati gli assegnatari dei fondi previsti dalper la riqualificazione in chiave turistico -...

Da bando Adsi-Airbnb 1 milione di euro a dimore storiche Adnkronos

