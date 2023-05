Da artefice del Superbonus a super-consulente per i crediti incagliati | la parabola dell’ex M5s Riccardo Fraccaro

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Da “padre” del110% aper limitarne i danni. È ladi, ex sottosegretario di Stato durante il secondo governo di Giuseppe Conte e autoproclamato “papà” deledilizio. Ora, da libero professionista, ha ottenuto una commessa a otto zeri per piazzare id’imposta – Il Foglio parla di 200 milioni di euro complessivi – acquistati dalle banche. In altre parole, la sua società dovrà lavorare per le imprese che si ritrovano con i, senza riuscire a cederli o scalarli dalle tasse. E tra i clienti della nuova societàgrillino ci sarebbe anche lo studio tributario di Giulio ...