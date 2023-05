ha incrementato la propria produzione di energia verde da 73 aGWh nei primi 3 mesi dell'anno. Prosegue anche l'impegno del gruppo nella finanza sostenibile, con un 'green bond' (obbligazione ...Sale(+1,14%), mentre Terna perde lo 0,6%, anche se Barclays nel report sul titolo, 'More value ... In chiusura lo spread tra Btp decennale e pari durata tedesco è indicato apunti base ( - 1,5%)......giorno fa e i credit default swap a cinque anni di Deutsche Bank scendono a 166 punti base dai... Lo stesso è per le utility: guadagnano+2,14%, Hera +2,01%, Enel +1,85%; perdono Terna - 1,07% e ...

Da A2a 177 gigawatt/ora verdi prodotti nel primo trimestre - Economia Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...