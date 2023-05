Curva Sud | i Fedayn tornano ad esporre uno striscione | ma

(Di giovedì 11 maggio 2023) Episodio significativo inSud nel corso di Roma - Bayer Leverkusen : lo storico gruppo deiè tornato a riprendersi la scena per la prima volta dal giorno della sottrazione degli storici ...

Episodio significativo innel corso di Roma - Bayer Leverkusen : lo storico gruppo dei Fedayn è tornato a riprendersi la scena per la prima volta dal giorno della sottrazione degli storici striscioni e delle pezze da ...Stavolta piove qualche fischio dalle tribune dell'Allianz Stadium, dopo che i tifosi dellalo aveva applaudito e caricato al gol sciupato nella prima frazione. Vlahovic ha sfogato tutta la ...Dopo qualche secondo di disappunto, labianconera ha applaudito Vlahovic cercando di rincuorare l'ex attaccante della Fiorentina. Il numero 9 ha risposto a sua volta incitando i tifosi e ...

Roma-Bayer, la coreografia della Curva Sud: “Amor Romae nostra lex” ForzaRoma.info

Lo storico gruppo giallorosso si riprende la scena per la prima volta dalla brutta storia con i tifosi della Stella Rossa ...Daniele Adani è allo Stadium per commentare Juve-Siviglia per la RAI: il coro che si alza dagli spalti è subito virale ...