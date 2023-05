Curling | Constantini in vista di Milano-Cortina 2026 | “Sarà un’Olimpiade emozionante”

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’atleta diazzurra, Stefania, campionessa olimpica nel doppio misto delcon Amos Mosaner, durante l’evento “Il Foglio a San Siro”, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Agenzia Italpress in merito ai Giochi Olimpici di: “in casa,. Cercheremo di dare il massimo. La medaglia d’oro a Pechino 2022? È il sogno di ogni atleta, ancora non me ne rendo conto, è stato qualcosa di straordinario. Questa medaglia è stata sicuramente una spinta per il nostro sport, si sta costruendo sicuramente una base per il futuro. Ma è una spinta che si sta mantenendo anche grazie ai risultati che tutte le selezioni, maschili e femminili, stanno facendo”. ...

Per l'Italia anche l'ultima partita ai Mondiali 2023 didoppio misto è nel segno della sconfitta. Quello contro la Danimarca per Stefaniae Sebastiano Arman era un incontro privo di ogni valore, essendo gli azzurri matematicamente già ...La diretta testuale live di Italia - Danimarca , partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali dimisto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefaniae Sebastiano Arman, già matematicamente fuori dai playoff, scendono sul ghiaccio per vincere e chiudere così con ...e Arman, dunque, chiudono questi Mondiali con un bilancio di 4 vittorie e 5 sconfitte: si potava certamente fare di più, ma gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta che il movimento ...

Curling, Constantini-Arman in Corea per i Mondiali di doppio misto FISG

