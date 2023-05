Legato ad una corda per punizione, responsabile di essere troppo vivace e rovinare con le sue scorribande il giardino della villetta della famiglia che lo aveva adottato da poco. Ildi, pochi mesi, è arrivato in umbulatorio veterinario della Bassa tra le braccia del proprietario, un agente della Polizia locale di 49 anni, che ha chiesto al medico di rianimarlo. Ma ...... è arrivata per la donna la più grande dimostrazione d'amore da parte del suo adorato. La donna stava riposando sul divano di casa in compagnia del, quando qualcosa ha turbato la ...Dire sempre no Molto spesso, soprattutto quando conviviamo con untendiamo a dire sempre: '...guinzaglio Un altro comportamento che presentiamo soprattutto quando portiamo a passeggio il...

Cucciolo di cane legato a un palo per punizione, morto soffocato: «Rovinava il giardino» leggo.it

Legato ad una corda per punizione, responsabile di essere troppo vivace e rovinare con le sue scorribande il giardino della villetta della famiglia che lo aveva adottato da poco. Il cucciolo di cane,.