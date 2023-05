Crystal Palace-Bournemouth sabato 13 maggio 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 11 maggio 2023) A tre giornate dalla fine, compresa questa,, 40 punti in classifica, e, staccato di un solo punto, hanno rispettivamente dieci e nove punti sulla coppia composta da Leicester e Leeds dunque sono certi di giocare in Premier League anche nel-24. Per le Cherries questo è un grande risultato, mentre la salvezza InfoBetting: Scommesse Sportive e