Crolla un ponte in Finlandia | 27 bambini feriti | precipitati in strada mentre lo attraversavano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Almeno 27 persone , per la maggior parte, sono rimaste ferite nel crollo di unpedonale in, a Espo, appena fuori Helsinki . Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo cui al ...

Ci sono diversi bambini, in particolare gli studenti di una scuola media, tra i 27 feriti a seguito del crollo di unin Finlandia , presso Espoo, una città situata nella regione dell'Uusimaa e poco lontana da Helsinki. La ricostruzione Secondo quanto riportato dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, i ...E' crollato unpedonale in Finlandia: si contano 27 feriti, soprattutto bambini, hanno reso noto i soccorritori. "Ventisette giovani, la maggior parte dei quali minorenni, hanno riportato ferite di diversa ...Fondò il cartello di Sinaloaun, feriti 27 bambini Secondo il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, molti dei feriti sono scolari della terza media della scuola primaria Kalasatama ...

Finlandia, crolla un ponte pedonale: 27 feriti, molti bambini TGCOM

La polizia ha riferito che il ponte è crollato intorno alle 9.30 locali (le 8.30 in Italia), mentre veniva attraversato da una scolaresca. Non ci sarebbero persone in pericolo di vita. Ventiquattro pe ...E' crollato un ponte pedonale in Finlandia: si contano 27 feriti, soprattutto bambini, hanno reso noto i soccorritori. "Ventisette giovani, la maggior parte dei quali minorenni, hanno riportato ferite ...