Crolla un albero | furgone tranciato a metà

Leggi su today

(Di giovedì 11 maggio 2023) Terrore a Posillipo. Nella tarda mattinata di oggi, in via Tito Lucrezio Caro, unto sotto i colpi del vento e del maltempo di questi giorni, schiacciando un. Il veicolo era parcheggiato e non risultato feriti. Solo la fortuna ha fatto sì che nessuno transitasse in quel...