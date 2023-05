Criticità all’ospedale San Pio | i dipendenti chiedono un confronto con il management

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “E’ inammissibile che per una radiografia un cittadino del Fortore debba recarsi a San Marco dei Cavoti, peraltro presso una struttura privata e a pagamento”. E’ questa la denuncia di uno dei tanti disservizi e carenze della sanità pubblica sannita lanciata questa mattina davantiSan Pio dalle Organizzazioni sindacali Cgil Filcam e Fiom, che operano nel comparto. Domenico Raffa della Filcam Cgil ha attaccato: “Il Fortore è abbandonato, come l’Alto Tammaro. Non ci sono servizi adeguati. Esiste un ospedale di comunità a San Bartolomeo ma fatica a decollare nei servizi. Per una lastra ci si deve spostare a San Marco dei Cavoti. E’ inaccettabile in un Paese moderno.” Il sindacalista Fulvio Ianiro ha rincarato la dose: “Andiamo indietro sulla sanità, eppure De Luca veniva a San Bartolomeo in Galdo in pompa magna ad ...