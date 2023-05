(Di giovedì 11 maggio 2023)dagli studi di Sportitalia ha criticato duramente ilper la prestazione da lui definita “oscena” contro l’in Champions League. Il giornalista ha poi elogiato la squadra nerazzurra. DOPPIA DELUSIONE – Micheleattacca duramente la squadra allenata da Stefano Pioli: «C’è una grandeche è l’perché per una prestazione del genere, lo 0-2 è un risultato stra-bugiardo perché dovevi chiudere, per quello che abbiamo visto, almeno 0-4. Hai preso un palo, hai avuto quattro occasioni limpide da gol. Indecente da tutti i punti di vista il. È stata talmente oscena che oggi non c’è una spiegazione calcistica. Messias non può fare la semifinale di Champions League. Calabria è un grandissimo ragazzo, ma non è adatto. Krunic è ...

Dedica un ampio capitolo a Milan e Michele nel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali La trattativa avanzata per la cessione dell'è poi stata confermata da Sportitalia, con il direttore Michele che ha anche fornito i primi numeri riguardanti l'affare: la cessione ...

Criscitiello: «Inter delusa, ‘solo’ 0-2 con un Milan osceno! Indecenti» Inter-News.it

