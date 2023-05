Cremonese | Castagnetti | «Ballardini ci dà serenità | sulla Juve…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le parole di Michele, centrocampista della, in vista della sfida contro la Juventus. I dettagli Micheleha parlato in conferenza stampa in vista di Juventus-di domenica. PAROLE – «è una persona molto pacata a cui non sfugge nulla, riesce a trovare in noi la. Forse è quello che ci voleva in un momento in cui le cose non andavano bene e tutte le partite erano da dentro o fuori. La suae professionalità ci stanno facendo gestire le partite nel migliore dei modi, si vede anche dai risultati e penso che questo sia l’ingrediente segreto. Juve? Sono sogni che si realizzano. Avere l’opportunità di giocare contro le big è fantastico, tanti di noi non potranno più farlo e altri non l’hanno mai fatto, ...