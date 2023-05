Creature Commandos | la serie animata DC farà luce sulla storia di Weasel

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sean Gunn, interprete diin The Suicide Squad, ha spiegato il suo coinvolgimento nella, dove tornerà nei panni del personaggio. Tra i progetti già annunciati del nuovo DC Universe figura lache vedrà diversi personaggi dei fumetti andare in missione, come accaduto in The Suicide Squad, sotto gli ordini di Amanda Waller. Sean Gunn, fratello di James Gunn, tornerà a dare la voce ae ha spiegato che lasua. "Sono entusiasta per questa. Adoro la sceneggiatura, sto finendo di leggerla e mi sta piacendo. Ancora ...

Tra i progetti già annunciati del nuovo DC Universe figura la serie animatache vedrà diversi personaggi dei fumetti andare in missione, come accaduto in The Suicide Squad , sotto gli ordini di Amanda Waller. Sean Gunn , fratello di James Gunn, tornerà a ...Eravamo rimasti alla notizia del cast completo di, prima serie tv DCU , che avrà al suo seguito James Gunn e Peter Safran . Ma la situazione ha degli aggiornamenti: pare, infatti, che la produzione della serie sia iniziata. A ...I primi progetti che verranno realizzati come parte del piano decennale dei due co - CEO per il DCU sono la serie animata, lo spin - off di Peacemaker Waller e il film campione d'...

Creature Commandos: la serie animata DC farà luce sulla storia di ... Movieplayer

Sean Gunn, interprete di Weasel in The Suicide Squad, ha spiegato il suo coinvolgimento nella serie animata Creature Commandos, dove tornerà nei panni del personaggio.And I just love GI Robot so much," Gunn said in an interview with ComicBookMovie. Why does he love the robotic character, you ask GI Robot hates fascists with a burning passion. "He's driven by one ...