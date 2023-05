Covid in Toscana | 21 morti 14 uomini e 7 donne e 1 145 contagi in 7 giorni 144 i ricoverati 6 in terapia intnsiva

PISA - Negli ultimi sette giorni insi sono registrati 1.145 nuovi casi di- 19, 121 dei quali in provincia di Pisa. I numeri emergono dal bollettino regionale a cadenza settimanale (in sostituzione di quello giornaliero), ...Negli ultimi sette giorni si sono registrati in1.145 nuovi casi di- 19 : 293 confermati con tampone molecolare e gli altri 852 con test rapido. Escludendo i tamponi di controllo, il 56,2% dei soggetti testati è risultato positivo. ...Il Lago di Garda, la Valle d'Itria, le Langhe e il Roero, le Cinque Terre, il Salento, la Maremmae laziale, la Val Gardena, il Lago Maggiore e il Gargano e le Isole Tremiti si posizionano su ...

Covid-19: 1.145 nuovi casi e 21 decessi negli ultimi sette giorni in ... InToscana

Sono 21 i morti per coronavirus in Toscana registrati negli ultimi 7 giorni (4-11 maggio 2023) in base al bollettino (ora settimanale) diffuso dalla Regione Toscana. Si tratta di 14 uomini e 7 ...Il bollettino dei casi covid in provincia di Grosseto e in Toscana con il numero di guarigioni, decessi, ricoveri nell'ultima settimana ...