Così l' Italia fa salvataggi in mare

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’inviato di Panorama, a bordo delle motovedette della Guardia Costiera, racconta di un’umanità disperata e illusa che rischia la vita (e spesso la perde) su barchini malandati. E denuncia il ruolo di alcuni pescherecci tunisini che si rendono complici spietati di questo traffico. Il faro della motovedetta CP 306 della Guardia costiera fende il buio della notte con ilnero come pece. Una lama di luce che cerca disperatamente i migranti partiti dalla Tunisia. All’improvviso appare il barchino in lamiere di ferro saldate alla buona e stracolmo di una pietosa umanità in fuga dall’Africa, attratta da un Eldorado europeo che non esiste più: 43 anime, quasi tutti uomini, ma ci sono alcune donne e dei neonati follemente pigiati in una «bara» galleggiante che imbarca acqua. Qualcuno urla di paura, altri tremano per il freddo e i bambini piangono come se spuntassero ...