Così l' Europa sta danneggiando l' Italia | Molinari | la stoccata a Terraverso

... né convinzione ideologica, né presunto principio etico, che possa - in- togliere diritti ... " la richiesta della Commissione von der Leyen di un certificato di filiazione europeo ",come ...Inpensano che noi americani siamo stupidi perchè abbiamo messo molto di più e loro se ne ... rilanciandole voci di crisi coniugale iniziate a circolare da quando è tornata di nuovo alla ...... di non dare più armi a Kiev, perché 'tocca all'', ha ribadito la difesa al Secondo ...Collins alla fine si è rivelata la 'spalla' perfetta per Trump, che ha rilanciato tutti i temi proposti ...

Gli occhi sull'Europa: così crescono le batterie cinesi InsideEVs Italia