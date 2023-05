“Cosa c’è dietro la rottura” Stefania Pezzopane e Simone Coccia | il vip lo dice pubblicamente

(Di giovedì 11 maggio 2023), addio. Qualche settimana fa l’annuncio a sorpresa dopo 9 anni d’amore: la ex deputata e l’ex concorrente del GF si sono lasciati. Con una lunga nota, in cui non hanno risparmiato frecciatine agli hater e a chi non ha mai creduto alla loro storia, hanno dato la notizia al pubblico. Poi sono seguite diverse interviste e ospitate tv, a Domenica In da Mara Venier e a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso in cui entrambi hanno chiarito i motivi e spiegato che sono comunque rimasti in ottimi rapporti. La decisione di lasciarsi è stata ponderata da entrambi, come confidato da lui al Corriere. Il loro rapporto era cambiato a causa dei numerosi impegni che non gli permettevano di trascorrere del tempo insieme. “Entrambi eravamo occupati: io ero impegnato, lei super impegnata”, ha spiegato. “Ma ...

Ma lanon mi preoccupa particolarmente: se in Europa c'è molta gente che parla di noi è perché il nostro lavoro lo stiamo facendo molto bene', aggiunge. Italia, Cina e la Via della Seta Prima di ...'Non capisco il motivo per il quale tu faccia unadel genere. Hai detto che ero 'anziana' per proseguire la conoscenza con te, ora perché usi la mia immagine per il tuo numero su WhatsApp Non ...Indice dei contenuti Alcune cause della pelle impura Pelle grassa e acne da adultifare e come truccarsi Alcune cause della pelle impura Prima di dare un'occhiata afare con pelle grassa e ...