Cosa cambia per Trieste con il sì di Scholz alla cinese Cosco

(Di giovedì 11 maggio 2023)fine il governo tedesco guidato dal socialdemocratico Olafha dato il via libera all’ingresso del colosso statelenel terminal container Tollerort del porto di Amburgo con il 24,9% delle quote della società Hafen und Logistik AG (Hhla), partecipata dall’ente amministrativo della città. L’annuncio è stato dato ieri, poche ore dopo l’incontro a Berlino tra Annalena Baerbock, ministra degli Esteri tedesca, e Qin Gang, omologo. Sempre ieri, Baerbock e l’omologa francese Catherine Colonna hanno spiegato in conferenza stampa dopo un bilaterale che i due governi hanno un “messaggio comune”, “stiamo cercando di limitare le nostre dipendenze quando sono eccessive. Stiamo parlando di de-risking piuttosto che di decoupling”, ha spiegato la ministra francese. CHE COS’È SUCCESSO A ...