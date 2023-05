Convocati Lecce | le scelte per la Lazio

(Di giovedì 11 maggio 2023) La lista deidelin vista della sfida contro la: buone notizie per Marco Baroni che può contare su tutto il gruppo Ilsi prepara per la sfida di domani contro la. Buone notizie per Marco Baroni, che potrà contare su tutto il gruppo senza defezioni. Di seguito la lista dei. Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Romagnoli, Tuia, Umtiti. Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Strefezza, Oudin, Voelkerling.

