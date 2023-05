Convenzione di Istanbul | cos' è l' impegno che Lega e Fratelli d' Italia non hanno voluto sostenere

(Di giovedì 11 maggio 2023) L'accordo internazionale per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere non raccoglie l'appoggio della destrana al Parlamento europeo. Contrari anche Polonia e Ungheria. Mentre nel 2021 la Turchia è stato il primo paese a uscire dalla

Cioè il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le ...L' Eurocamera ha accolto con un lungo applauso il via libera alla risoluzione che chiede all'Unione europea di aderire alladicontro la violenza sulle donne , nonostante non sia stata ancora ratificata da sei Stati membri. La Plenaria ha approvato due risoluzioni a riguardo. La prima, che riguarda i ...Infatti, ad esempio, " la coalizione non è stata in grado di impegnarsi a rientrare nelladicontro la violenza nei confronti di donne e ragazze, perché uno dei suoi leader, il ...

Lega e Fdi si sono astenuti sulla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne Il Fatto Quotidiano

L'accordo internazionale per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere non raccoglie l'appoggio della destra italiana al Parlamento europeo. Contrari anche Polonia e Ungheria. Mentre nel ...Cioè il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne ...