Controffensiva Ucraina a Bakhmut Prigozhin | ' Kiev ha attaccato'

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nel frattempo la Russia ha richiamato i suoi riservisti per le esercitazioni annuali, dopo che mercoledì è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un documento in tal senso firmato dal presidente ...

...- Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto... 12 mila evacuati da Zaporizhzhia 12:40 Prigozhin, "Zelensky mente,già cominciata" ...Abbiamo discusso la possibilità di tenere un summit- America Latina. Sono pronto a ... LA- Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, sostiene che la ...Zelensky frena: 'Serve tempo'. Ma per il capo della Wagner 'l'assalto alle unità russe è già iniziato' Per Zelensky l'ha bisogno di altro tempo per preparare la tanto attesacontro la Russia. Ma secondo il capo della Wagner, Evgeny Prighozin, l'assalto di Kiev alle unità russe è già iniziato. ...

L'Ucraina ha già iniziato la controffensiva: al via la fase 1. La situazione sul fronte: cosa sappiamo la Repubblica

Da settimane si parla di una possibile controffensiva di Kiev contro le forze russe che controllano parte del Donbass e la penisola di Crimea ...