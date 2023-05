Conto corrente per under 35 | come trovare il migliore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) Gli istituti finanziari che hanno messo a punto i conti correnti per35 hanno deciso di proporre degli strumenti in grado di adattarsi a una situazione economica che è protagonista di una costante evoluzione, capaci di coniugare standard di sicurezza molto elevati e servizi integrati. Un35 può essere definitouna soluzione di pagamento progettata per assecondare le necessità di uno specifico target di clientela: persone nate fra il 1985 e il 2002, appartenenti a quella che viene identificataGenerazione Z. Unper la Generazione Z Unper35 è in molti casi unzero spese: una ...