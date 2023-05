(Di giovedì 11 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2023 "Ci sono tantissimi edifici del demanio, caserme eccetera che sono dismesse e non più funzionali agli scopi originari, costruiamo case per voi , facciamo fare subito dei progetti e realizziamo. Non che idelvengono utilizzate per armi e", le parole dialla Sapienza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

...d'intesa sulla Via della Seta firmato dal governo gialloverde presieduto da Giuseppenel 2019. Infatti, Cosco, che ricevestatali dalla Cina, non compete allo stesso livello di altre ...... l'attivismo di azionisti eche nelle scorse settimane, non senza qualche sgarbo ... premier Gentiloni, e nel 2020 con ilII). Nessuno che parlò di 'processo opaco', anzi 'tossico', nessuno ...... ma questo risulta difficile perché inecessari sono ministeriali. Quindi si verifica il ... Un passo importante è stato fatto con il decreto del governodel luglio del 2022 che prevedeva per ...

Conte: Fondi Pnrr siano usati per alloggi studenti, non per munizioni ... Il Sole 24 ORE

"Ci sono tantissimi edifici del demanio, caserme eccetera che sono dismesse e non più funzionali agli scopi originari, costruiamo case per voi , facciamo fare subito dei progetti e realizziamo. Non ch ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...