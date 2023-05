Conference League | Fiorentina-Basilea 1-2 | gol di Cabral | Diouf e Amdouni

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – Pesante sconfitta interna dellanela semifinale d’andata dicontro il. Al Franchi, i ragazzi di Italiano perdono 2-1 per le reti dial 71? eal 93? che ribaltano il gol dial 25? del primo tempo. Adesso servirà una vittoria in Svizzera con due gol di scarto per guadagnare la finale di Praga in programma il prossimo 7 giugno. Match di ritorno che si giocherà il 18 maggio al St Jakob Park di. Primissimi tentativi viola ma al minuto 8 è ilad andare avanti in contropiede: Augustin segnerebbe lo 0-1 ma viene tutto annullato per fuorigioco, il Var conferma. Ancora pericolosi gli svizzeri al 19?, ma Terracciano para su. Sventati ...

Inla Fiorentina perde 2 - 1 contro il Basilea, dopo essere andata in vantaggio al 25 con Cabral. Ritorno in Svizzera fissato giovedì 18 maggio per un posto in finale.... se l'andrà a giocare da favorita, per arrivare a toccare la seconda finale di fila, dopo quella dello scorso anno (vinta) di. LA PARTITA Dopo un primo tempo bloccato, con la Roma ......la vittoria per 2 - 0 dell'Inter sul Milan e il pareggio 1 - 1 tra Real Madrid e Manchester City " tre squadre italiane sono scese in campo per l'andata delle semifinali di Europa e

Queste le prime parole di Vincenzo Italiano al termine della semifinale d’andata di Conference League vinta per 1-2 dal Basilea al Franchi, con una rete al 92’ che ha ribaltato il vantaggio iniziale ...Il gol del vantaggio aveva creato delle aspettative importanti, ma poi è arrivata la clamorosa rimonta e così la Fiorentina è uscita addirittura sconfitta dalla gara d’andata delle semifinali di ...