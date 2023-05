Conegliano-Milano oggi in tv | Finale A1 volley femminile 2023 | orario | programma | streaming gara-3

(Di giovedì 11 maggio 2023)giovedì 11 maggio (ore 20.45) si gioca-3 dellaScudetto di. Al PalaVerde di Treviso prosegue l’atto conclusivo che mette in palio il tricolore. La serie al meglio delle cinque partite è in perfetta parità (1-1) dopo i primi due incontri: le Pantere si sono imposte al tie-break in-1, le meneghine hanno prontamente reagito con un sonoro 3-0 in-3. La partita odierna è cruciale: chi vince si guagnerà il primo scudetto-point da sfruttare sabato sera all’Arena di Monza, chi perde sarà con le spalle al muro.sta andando a caccia del quinto scudetto consecutivo, il sesto della sua storia. Le Campionesse d’Italia vogliono confermarsi sul trono, ma ...

Precedenti ed ex Le due squadre si sono fronteggiate 29 volte: 25 sono le vittorie di, 5 quelle di. Diversi sono gli addetti ai lavori transitati su entrambe le sponde, ad iniziare ......

Oggi giovedì 11 maggio (ore 20.45) si gioca Conegliano-Milano, gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso prosegue l'atto conclusivo che mette in palio il tricolore. La ...Ancora non si sono spenti gli echi di Gara 2, dominata dalla squadra di Gaspari, che le due squadre, in parità nella serie 1-1, si affronteranno di nuovo in casa delle 'pantere'. Il pronostico non è p ...