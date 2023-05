Concorso AGCM | 16 posti come praticanti

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’Autorità Garante Della Concorrenza ha bandito unper l’assunzione di 16. L’Autorità Garante Della Concorrenza ha indetto unpubblico per selezionare 16 giovani che abbiano una completa formazione in materie giuridiche, conclusa con il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense e che siano interessati a svolgere un periodo di praticantato della durata massima di diciotto mesi, non prorogabili, presso i propri uffici. Per essere ammessi a partecipare, occorre il possesso di tutti iseguenti requisiti: 1. aver conseguito una laurea in materie giuridiche con votazione non inferiore a 105/110 ed aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense; 2. non avere compiuto l’eta’ ...