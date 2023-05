Comunali 2023 | la prima ‘tornata’ di Schlein | obiettivo riconquista ex roccaforti

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – Domenica e lunedì si gioca laprova del fuoco per Elly. Intesa come quella delle urne. Quasi 6 milioni al voto per latornata elettorale dida quando è segretaria del Pd. Una campagna che la leader dem ha vissuto inlinea battendo il territorio in lungo e in largo nelle ultime settimane. Sono 16 i capoluoghi al voto. Di questi 8 governati dal centrodestra (Vicenza, Treviso, Sondrio, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Ragusa) e 5 dal centrosinistra (Ancona, Brindisi, Brescia, Teramo, Trapani). A Siracusa il sindaco è di Azione e a Latina e Catania c’è una gestione commissariale. L’per il Pd è tenere, ovviamente, le amministrazioni in cui governa ma soprattutto puntare a strappare comuni al centrodestra. Come è stato qualche ...

Elezioni amministrative a Roccamorice dove i cittadini saranno chiamati alle urne domenica 14 e lunedì 15 maggio per scegliere il sindaco e per rinnovare il consiglio comunale. In corsa troviamo il primo cittadino ...

Cinque i nomi in corsa nel capoluogo per la carica di primo cittadino. Sono dieci i comuni al voto nella provincia. Urne aperte domenica 14 e lunedì 15 maggio ...Nei giorni 14 e 15 maggio si vota a Massa per le elezioni amministrative, per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale: seggi ...