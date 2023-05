Compensi avvocato | il giudice non può liquidare meno del preventivo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Redazione - Per la Cassazione, in presenza disottoscritto dal cliente ildeve motivare una diversa liquidazione.

...con l'accusa di aver utilizzato 'documenti attestanti fittiziamente la corresponsione di... l'amministratore dell'associazione, difeso dall'Antonio La Scala, è stato assolto perché il ...Per la Cassazione, in presenza di preventivo sottoscritto dal cliente il giudice deve motivare una diversa ...... dove un agente della Polfer è imputato di appropriazione indebita, riguardo a deistraordinari percepiti. Difensore dell'agente è l'Natascia Pastore, che nell'espletare il suo ...

EQUO COMPENSO PER AVVOCATI E LIBERI PROFESSIONISTI Cassa Forense

Per la Cassazione, in presenza di preventivo sottoscritto dal cliente il giudice deve motivare una diversa liquidazione ...L'Aiga, l'Associazione italiana giovani avvocati, fa sapere di aver appreso "con molto stupore e preoccupazione" la notizia di "un accordo tra l'Asmel (l'Associazione per la sussidiarietà e la moderni ...