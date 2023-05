Come lavare e asciugare i guanti di pelle senza fare danni

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 maggio 2023) Oltre ad essere un accessorio glamour per l’inverno, idiproteggono efficacemente le mani dai rigori della stagione fredda. Essendo realizzati con un materiale molto delicato, richiedono però un po’ di accortezza al momento del lavaggio, soprattutto se notate delle macchie a cui porre rimedio. Scopriamo insieme alcuni suggerimenti utili perdirischiare di rovinarli.diDi qualsiasi tipo disi tratti, il materiale con cui sono realizzati iè molto delicato. Per non parlare della fodera interna: per essere davvero caldi, vengono infatti rivestiti con lapin, seta o addirittura ...