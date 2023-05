Col rialzo dei tassi di interesse il Pnrr sarà più costoso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il Parlamento europeo suona l'allarme: l'aumento deidi interessi sui prestiti effettuati per finanziare il Recovery Plan mette a rischio i programmi chiave dell'Unione europea. In una risoluzione votata ieri, 434 voti favorevoli 99 contrari e 89 astensioni, gli eurodeputati hanno espresso «profonda preoccupazione per il fatto che, senza l'adozione delle misure necessarie,l'aumento dei costi di finanziamento dello strumento dell'Unione europea per la ripresa potrebbe limitare gravemente la capacità di bilancio dell'Unione europea di finanziare le priorità e le politiche dell'Unione e di rispondere alle esigenze emergenti». Il problema è nato per una previsione sbagliata. Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 prevedeva 12,9 miliardi di euro in prezzi del 2018, 15 miliardi di euro a prezzi correnti, per il periodo di sette anni per coprire i costi di ...