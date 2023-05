Cocciaretto-Potapova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Elisabettaaffronterà Anastasianel secondo turno degli, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. La classe ’01 marchigiana è riuscita finalmente a vincere la sua prima partita in tabellone principale a Roma e peraltro senza sprecare troppe energie. Sarà importante essere in buone condizioni per affrontare unache sta vivendo una gran stagione. La russa ha fatto il suo ingresso tra le prime 25 del ranking mondiale e poche settimane fa ha raggiunto un’ottima semifinale nel ricco e competitivo Wta di Stoccarda. C’è un precedente, che Elisabetta ricorderà con piacere, essendosi giocato nel 125 di Guadalajara dello scorso anno che poi vinse. In quella circostanza finì 6-2 6-1 il match in favore della nostra ...

Al Pietrangeli si tifa Italia Sul Pietrangeli però si esibirà anche, come ha già fatto ieri, Elisabettache affronterà la russa Anastasia. E c'è Italia anche sulla Grand Stand ...all'esameSon rimaste cinque azzurre in gara nel torneo di singolare e solo una di queste scenderà in campo quest'oggi. Per fortuna Elisabettanon ha dovuto faticare ...Sempre sul 'Campo delle Statue' atteso il ritorno di Elisabettadopo la splendida ... che domani affronterà la russa. 'La pressione c'è, ma c'è anche il sostegno di tanta gente. ...

COCCIARETTO-Potapova OGGI IN TV: ORARIO, CANALE e ... SPORTFACE.IT

Previsti il tennis con il torneo ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d'Italia, il judo con i Mondiali, e molto altro ancora: questo il ricco menù dello sport in tv ed in stre ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...