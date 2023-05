Cocaina e crack in auto | arrestato giovane ad Avella

(Di giovedì 11 maggio 2023)in. La droga è finita sotto sequestro e l’utilitaria sottoposta a fermo amministrativoinun 31enne. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 31enne della provincia di Napoli per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto adin orario pomeridiano, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’vettura in transito. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’mobilista (privo di patente in quanto sospesa) ha indotto i militari ad approfondire il ...

... hascisc,in polvere e sotto forma di cristalli, il, la terribile droga che viene fumata servendosi di bottiglie in plastica come braciere. Oltre alla droga, sequestrati telefoni e ...- continua sotto - Da indagini condotte dai militari è emersa l'esistenza di una piazza di spaccio a Sant'Arpino, con numerosi episodi di cessione di droga, in particolare, che veniva ...In particolare venivano rinvenuti complessivamente, sia nel punto di spaccio nonché indosso ai predetti, circa 500 grammi di sostanze stupefacenti quali eroina,, hashish e, nonché un ...

Cerca di disfarsi del crack gettandolo dalla finestra, arrestato un 28enne RaiNews

Smantellata piazza di spaccio a Sant’Arpino in provincia di Caserta, i militari dell’Arma di Marcianise hanno tratto in arresto D.A ...Sorpreso in Irpinia con cocaina e crack in auto, arrestato un 31enne della provincia di Baiano. E’ accaduto ad Avella, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia ...